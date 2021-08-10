Хирн: «Усик – самый мастеровитый соперник Джошуа»

Промоутер считает украинца самым искусным боксером, с которым AJ когда-либо выходил на ринг

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в интервью YouTube-каналу iFL TV признался, что считает Александра Усика (18-0, 13 КО) самым искусным боксером, с которым его подопечный когда-либо выходил на ринг.

«Однозначно Усик – самый мастеровитый соперник Джошуа. Самый ли опасный? Возможно, нет. Собственно говоря, я в течение 20 минут разбирал тактику этого боя в офисе с Тони Беллью, и он провел невероятный анализ. Это просто потрясающий поединок, и мы видим это, исходя из спроса. Я имею в виду, что он покажет огромные цифры. Мне нравятся такие бои для Джошуа, поскольку в них AJ может показать людям, насколько он хорош. Я верю, что Джошуа – лучший супертяжеловес в мире. Я считаю его потрясающим бойцом».

Эдди Хирн заверил, что в тренировочном лагере Энтони Джошуа будут приняты серьезные меры по предотвращению заражения коронавирусом.