Хирн уверен, что Уайт проведет поединок против Фьюри в начале следующего года

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Британский промоутер Эдди Хирн, несмотря на отказ WBC назначить Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) обязательным претендентом на титул Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), уверен, что его подопечный проведет бой с «Цыганским Королем» в начале следующего года.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

Диллиан Уайт готов к этому вызову. Думаю, в начале следующей недели он возобновит тренировки. Сейчас он еще проходит лечение, но когда врачи разрешат, Диллиан срезу же вернется в тренировочный лагерь и начнет подготовку к поединку против Тайсона Фьюри.

Я хочу, чтобы все произошло так, как я сказал, потому что считаю, это будет справедливо. Я уверен, что так оно все и будет».