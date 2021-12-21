Хирн: «В бизнесе есть несколько людей, которым я не нравлюсь»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн признался в рамках подкаста на YouTube-канале Social Boxing, что спокойно относится к неприязни со стороны своих коллег по цеху.

Понятно, что все, что они получают от меня в рамках медиа это заносчивость, болтливость и желание понравиться. И это моя работа, я должен заводить людей. Однако важнейшая вещь в бизнесе – это репутация. И поверьте, вы не сможете обвинить мою компанию в том, что она не выплачивает бойцам их гонорары вовремя.

Одной из моих ошибок является тот факт, что в бизнесе есть несколько людей, которым я не нравлюсь, и это Эл Хэймон и Боб Арум.

Однако у нас есть дела с Арумом. Если Боб хочет, чтобы сделка состоялась, и при этом он ненавидит тебя, то она состоится. Чего я не могу сказать об Уоррене и Хэймоне. Они потеряют деньги, но не пойдут на сделку со мной».