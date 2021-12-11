Хирн: «В бою с Фьюри, Уайт должен получить то, что он заслужил»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер обязательного претендента на пояс WBC, британца Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), высказался о переговорах со стороной Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) по поводу предстоящего поединка. Слова Хирна приводит YouTube канал Boxing Social.

Я поговорил с Маурисио Сулейманом, президентом WBC, когда был в Вегасе, и я считаю, что о гонорарах должно быть известно до того, как вы договоритесь (улыбается). Будет весьма непросто достичь соглашения, если мы ждать от торгов разделения 55/45, а Top Rank – 80/20. Но это останется на совести WBC. Диллиан Уайт должен получить то, что он заслужил».