Отец Фьюри обвинил Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком
Хирн: «В команде Усика чувствуют, что Фьюри слился с боя»
Промоутер обвинил британца в срыве поединка против украинца
16:25
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV обвинил обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) в срыве поединка против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Энтони Джошуа вышел на бой с Александром Усиком. Он не сказал: «Погодите, я выложу несколько постов в Instagram, делая вид, что хочу биться с ним». Вчера вечером я разговаривал с Алексом Красюком – они чувствуют, что Тайсон Фьюри слился с боя против Усика».
Джон Фьюри в ответ обвинил Эдди Хирна в срыве поединка Тайсона Фьюри с Александром Усиком.