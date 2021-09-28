Хирн: «В матче-реванше Джошуа должен отрубить голову Усику»

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Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал причины поражения британца Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO), а также поделился ожиданиями от матча-реванша.

Промоутера цитирует ресрус boxingnews24.com:

Возможно, Энтони хотел быть более агрессивным в бою с Усиком, но не мог в тот конкретный момент. Все же нужно отдать должное Александру, он был великолепен. В матче-реванше, после стартового гонга, Джошуа должен отпустить свои руки. Он должен стремиться отрубить своему сопернику голову. Энтони знает, что он не сможет победить иначе.

Дело не в том, что у Джошуа нет способностей, просто он дерется с Усиком. Посмотрите бой еще раз. Энтони не отпускал свои руки, но, тем не менее, Усик был потрясен несколько раз и это при том, что Джошуа не вкладывался в удар.

Теперь Александр Усик будет праздновать свою победу. Возможно, уедет в мировое турне, как это сделал Энди Руис. А Энтони Джошуа останется в спортзале и будет работать для достижения победы в матче-реванше».