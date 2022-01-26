Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»

Эдди дал важный совет Дэвину в связи с боем против Камбососа

Девин Хэйни и Эдди Хирн / Фото: скрин-шот

Промоутер чемпиона по версии WBC в легком весе американца Девина Хэйни (27-0, 15 КО) Эдди Хирн уверен, что победа над абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) сделает его подопечного суперзвездой. Слова промоутера приводит портал boxing247.com.



«Девин – умный парень, заработавший достаточно много денег. Конечно, пока он не может сравняться с Джошуа по гонорарам, но он понимает, насколько ему важен бой против Камбососа. Я ему сказал на днях: «Хорошо, что ты веришь в себя и в свою победу, но не переоценивай себя, поскольку это самый большой шанс твоей жизни». Если он выиграет этот бой за статус бесспорного абсолютного чемпиона мира и сделает это на чужой территории, то сразу же станет суперзвездой. У него будут все титулы в его весовой категории».

Напомним, Хирн рассказал, что у него есть договоренность с промоутером Камбососа по бою с Хэйни.