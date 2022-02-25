Хирн верит, что Камбосос хочет подраться с Хэйни, а не с Ломаченко

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 KO), считает, что поединок с его подопечным интересует абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) больше, чем поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

Слова Хирна приводит ресурс boxing247.com:

Девин Хэйни вышел и сказал, что согласится на те же деньги, что Ломаченко. Я думаю, что учитывая все это, Камбосос, скорее, подерется с Хэйни, чтобы статус абсолютного чемпиона не вызывал вопросов. Это потрясающий бой, и Джордж заслуживает на большой вечер в Австралии. Надеюсь, что мы сможем заключить сделку».