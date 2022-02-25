Ромеро: «Хэйни – мешок, он не может собрать арену»
Хирн верит, что Камбосос хочет подраться с Хэйни, а не с Ломаченко
Промоутер считает, что австралиец заинтересован в поединке с американцем
11:00
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 KO), считает, что поединок с его подопечным интересует абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) больше, чем поединок с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
Слова Хирна приводит ресурс boxing247.com:
«DAZN стал посредником, общаясь с Лу ДиБеллой и нами. Они хотели бы устроить бой Камбососа с Хэйни. Глядя на это со стороны, я думаю, у Камбососа есть два варианта – обычная защита с Ломаченко или бой за звание абсолютного чемпиона с Девином Хэйни. Я думаю, что он предпочтет подраться за титул абсолютного чемпиона. Надеюсь, что мы сможем это устроить.
Девин Хэйни вышел и сказал, что согласится на те же деньги, что Ломаченко. Я думаю, что учитывая все это, Камбосос, скорее, подерется с Хэйни, чтобы статус абсолютного чемпиона не вызывал вопросов. Это потрясающий бой, и Джордж заслуживает на большой вечер в Австралии. Надеюсь, что мы сможем заключить сделку».
Эдди Хирн заявил, что DAZN пытается убедить Джорджа Камбососа подраться с Девином Хэйни.
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