Американский промоутер заявил о коррупции из-за решения судей в бою Эстрада – Гонсалес
Хирн: «Весь мир желает увидеть третий бой между Гонсалесом и Эстрадой»
Президент Matchroom Boxing – о реванше в первом легчайшем весе
18 марта 19:23
Эстрада и Гонсалес / Фото - boxingsceneБританский промоутер Эдди Хирн считает, что экс-чемпион мира в первом легчайшем дивизионе Роман Гонсалес (50-3, 41 KO) и обладатель титулов WBC и WBA Хуан Франциско Эстрада (42-3, 28 KO) должны в третий раз сразится в очном поединке.
Цитирует Хирна Boxing Scene.
«У Эстрады есть обязательный претендент в лице Рунгвисаи, и это все усложняет. Сейчас весь мир желает увидеть его третий бой с Гонсалесом. И вопрос заключается в том, насколько сильно Эстрада желает сохранить пояс WBC. Или он выберет деньги, фанатов и спрос? Ситуация разворачивается довольно неожиданно, поскольку я не считал, что Эстрада откликнется на еще один вызов. Вы ведь понимаете, он взял реванш и победил в очень близком бою. Чоколатито же мог сказать, что не примет еще одну войну. Однако уже через десять минут после боя я знал, что обе команды хотят этого».
Напомним, бой, состоявшийся в США, прошел все 12 раундов. Эстрада победил раздельным решением судей и взял реванш у Гонсалеса за поражение в 2012 году, когда Роман победил по очкам.