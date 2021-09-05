Тейлор желает нанести первое поражение Кроуфорду в его карьере
Хирн вновь пойдет против Арума
Глава Matchroom Boxing настроен побороться за право организации поединка Кроуфорд – Портер
5 сентября 13:12
Боб Арум / Фото: thewealthrecord.com
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что заинтересован в участии в промоутерских торгах чемпионского боя американских полусредневесов Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO).
WBO отменили торги, намечавшиеся на четверг, продлив сроки переговоров. Да, я могу отправиться на них. На рынке не так уж и много игроков, способных предложить достаточные деньги для этого боя. И я один из них.
Будет ли наша ставка достойной или нет – об этом можно узнать. В такой ситуации, когда один боец из PBC, а другой – из Top Rank, промоутеры попытаются договориться. Бойцы же хотят увидеть, что им предложит остальной мир.
Напомним, что глава Matchroom Boxing ранее вступил в промоутерские торги за бой Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) – Джордж Камбосос (19-0, 10 KO), что обидело Боба Арума.
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