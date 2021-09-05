Хирн вновь пойдет против Арума

Боб Арум / Фото: thewealthrecord.com

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что заинтересован в участии в промоутерских торгах чемпионского боя американских полусредневесов Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO).



Будет ли наша ставка достойной или нет – об этом можно узнать. В такой ситуации, когда один боец из PBC, а другой – из Top Rank, промоутеры попытаются договориться. Бойцы же хотят увидеть, что им предложит остальной мир.