Хирн: «Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира»
Хирн все еще надеется уговорить Альвареса провести третий бой с Головкиным
Но Канело пока не принял окончательного решения
15:22
Фото: Sky Sports
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
Хирн предлагает Канело контракт на два боя против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО):
«Я чувствую, что у нас для него есть отличная возможность, а конкретно - бои с Дмитрием Биволом и Геннадием Головкиным. У нас с ним отличные отношения. Это будет честью – вернуть Канело в Matchroom и на DAZN. Сейчас он первый номер рейтинга pound-for-pound, король этого вида спорта. Мы продолжаем переговоры с Саулем, Эдди Рейносо и его командой. Посмотрим, какое решение он примет».
Также контракт Канело предлагает промоутерская компания PBC. Сам Альварес пока находится в неопределенности.
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