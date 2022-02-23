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Хирн все еще надеется уговорить Альвареса провести третий бой с Головкиным

Но Канело пока не принял окончательного решения
Бокс Профессиональный бокс
15:22
Хирн все еще надеется уговорить Альвареса провести третий бой с Головкиным
Фото: Sky Sports

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Хирн предлагает Канело контракт на два боя против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО):

«Я чувствую, что у нас для него есть отличная возможность, а конкретно - бои с Дмитрием Биволом и Геннадием Головкиным. У нас с ним отличные отношения. Это будет честью – вернуть Канело в Matchroom и на DAZN. Сейчас он первый номер рейтинга pound-for-pound, король этого вида спорта. Мы продолжаем переговоры с Саулем, Эдди Рейносо и его командой. Посмотрим, какое решение он примет».

Также контракт Канело предлагает промоутерская компания PBC. Сам Альварес пока находится в неопределенности.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Эдди Хирн Сауль Альварес Геннадий Головкин Дмитрий Бивол

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