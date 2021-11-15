Хирн: «Джошуа одержим желанием взять реванш у Усика»
Хирн: «Я думаю, что реванш Усик – Джошуа пройдет в Великобритании»
Президент Matchroom Boxing отметил, что его подопечного не волнует, где состоится второй бой
09:59
Эдди Хирн / Фото - TwitterПрезидент Matchroom Boxing британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно места проведения реванша между обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Цитирует Хирна boxingnews24.com.
«Я думаю, что реванш пройдет в Великобритании. Первый их поединок на Tottenham Hotspur стал потрясающим событием. Я хотел бы это повторить или провести бой на «Уэмбли». Мы обязательно обсудим все это с промоутером Усика, Александром Красюком, и, конечно же, варианты в Украине и Ближнем Востоке. На самом деле, я не думаю, что Джошуа волнует, где пройдет реванш. Нам предстоит много работы, но мы скоро соберемся с Александром и начнем планировать бой».
Ранее Александр Красюк сообщил о проблеме, которая может помешать Киеву принять поединок между Усиком и Джошуа.