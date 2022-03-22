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Хирн: «Я хочу, чтобы Чисора подрался с Руисом»

Промоутер намерен организовать британцу бой с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 10:30
Хирн: «Я хочу, чтобы Чисора подрался с Руисом»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы Дерека Чисоры (32-12, 23 КО), в интервью The Mirror заявил, что намерен организовать своему подопечному поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом (34-2, 22 КО).

«Когда Чисора проведет следующий бой? Мне хочется организовать ему поединок с Энди Руисом. В пятницу я обратился в компанию PBC с готовым предложением. Они же хотят больше денег, и это понятно... Я очень хочу, чтобы Чисора подрался с Руисом. Это потрясающий бой».

Дерек Чисора нацелен на три поединка в 2022 году.

Рене Тер Велде
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Теги

Дерек Чисора Эдди Хирн Энди Руис-младший

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