Хирн: «Не хочу быть таким как Арум»
Хирн: «Я хочу устроить тотальный контроль над боксом»
Эдди признался, что намерен стать монополистом боксерского рынка
16:58
Эдди Хирн / Фото: Great British Life
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social о планах по монополизации боксерского рынка.
«Я уверен, что монополизация рынка – это мой путь. Я никогда бы не хотел быть парнем, делающий все дела за спиной. И да, дебют в США и слова о том, что я буду первым, это моя ошибка, но меня не изменить. Я не собираюсь рассказывать другим промоутерам, как мы приятно пообедаем и поближе познакомимся, чтобы вместе сделать что-то хорошее для спорта. Это будет вранье, поскольку я хочу устроить тотальный контроль над боксом. Это мой план, и я говорю вам о нем».
Напомним, Хирн также рассказал о промоутерах, которые враждебно к нему относятся.
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