Фьюри одобрил бой претендентов на пояс Усика и собрался за попкорном
Хирн: «Я хотел бы, чтобы Фьюри больше говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа»
Британский промоутер стал на защиту украинского лидера хэвивейта
08:18
Эдди Хирн / Фото - theathletic.comПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на высказывания чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) по поводу того, что обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в этом же весе украинец Александр Усик (31-0-1, 22 KO) боксирует с помощью допинга.
Цитирует Фьюри boxingnews24.com.
«Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов? Александр проходит тестирование VADA, так что это не наша проблема».
«Я считаю, что Тайсон правильно делает, когда громко говорит. Я просто хотел бы, чтобы он больше говорил о Диллиане Уайте, а не об Усике и Джошуа. Он великолепен, когда продолжает свою насыщенную речь. Я слежу за ним в Instagram».
Ранее Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов, за что был раскритикован Владимиром Кличко.