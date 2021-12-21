Хирн: «Я не хотел бы оказаться на месте Боба Арума»

Промоутер не хотел бы заниматься организацией поединков в преклонном возрасте

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн признался в рамках подкаста на YouTube-канале Social Boxing, что не хотел бы заниматься организацией поединков в преклонном возрасте, несмотря на удачный опыт его коллег по цеху – соотечественника Фрэнка Уоррена и американца Боба Арума.

«Мой отец, передавший мне бизнес, посмотрел на меня и сказал: «Ох, не хотел бы я сейчас оказаться на твоем месте, Эдди». И я запомнил его слова. Я смотрю на Фрэнка Уоррена и Боба Арума и думаю: «Да что же вы делаете!?» Бобу Аруму 90 лет! И он все еще злится, расстраивается… Да, он живет боями, но я не хотел бы оказаться на его месте. А мне всего 42. И, вполне может статься, что после 50-ти я уйду».

Эдди Хирн признался, что спокойно относится к неприязни со стороны своих коллег по цеху.