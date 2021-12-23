Хирн: «Я не понимаю, как можно испытывать неприязнь к нему»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн объяснил, почему его подопечный, бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), последнее время подвергается критике фанатов.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

Посмотрите на резюме Джошуа. У него лучший послужной список в супертяжелом весе. Он всегда принимал самые сложные вызовы. Энтони всегда дрался с обязательными претендентами и никогда не отказывался от поединков с лидерами дивизиона.

Джошуа - боец, но люди всегда будут думать, что их обманули и он одержал очередную легкую победу. У Энтони никогда не было легких боев. Он хороший человек, который очень тяжело работает, чтобы обеспечить свою семью. К тому же у Джошуа доброе сердце, поэтому я не понимаю, как можно испытывать неприязнь к нему».