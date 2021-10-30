Хирн: «Я не понимаю тех бойцов, которые говорят, что им не нужен чемпионский пояс»

Британский промоутер раскритиковал людей, которые призывают Фьюри отказаться от титула

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн раскритиковал людей, которые утверждают, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) должен отказаться от своего титула и ему необязательно проводить защиту пояса в бою с соотечественником Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я верю, что Диллиан Уайт победит, но команда Тайсона Фьюри также верит, что их подопечный одержит победу. Некоторые люди ведут себя так, как будто Тайсон должен оставить пояс. А что эти люди сказали бы, если Джошуа отказался от своего титула, чтобы не драться с Александром Усиком? Они назвали бы Энтони трусом. Итак, если вы чемпион, то должны выполнять свои обязательства. Одно из них, является защита своего титула от посягательств обязательного претендента. Я не понимаю тех бойцов, которые говорят, что им не нужен чемпионский пояс. Это странный менталитет».

Эдди Хирн считает, что для Тайсона Фьюри нет смысла просить статус франчайзингового чемпиона.