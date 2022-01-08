Накануне реванша с Усиком Джошуа тренирует не только тело, но и мозг
Хирн: «Я не верю, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в Киеве»
Британский промоутер подтвердил сроки проведения мегафайта
08 января 09:58
Усик и Джошуа / Фото - skysports.comПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), Эдди Хирн, сообщил, что реванш его подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) не состоится на территории Украины.
Цитирует Хирна espn.co.uk.
«Джошуа сравнительно усердно тренируется после боя с Усиком. В реальности, даже если ты начнешь тренировочный лагерь в феврале, то до апреля остается немного времени, но это приоритетная дата, и я думаю, что она реалистична».
«У нас есть 2-3 предложения из разных стран насчет проведения боя Джошуа – Усик, но после успешного, если не принимать во внимание результат, боя на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», я бы хотел снова организовать поединок в Великобритании. Возможно, снова на «Хотспур» или на «Уэмбли», так как я чувствую, что Эй Джей обязан победить в этом бою. Если у нас будет возможность устроить этот поединок в Великобритании, нам нужно сделать это. Если он победит в родных стенах, то это будет особенное событие».
«Мы можем устроить бой там, где захотим, но в то же время он должен принести достаточно денег, чтобы мы знали, что сделали свою работу. Киев – это не то место, которое принесет деньги, но другие города за пределами Великобритании мы рассмотрим. Я не верю, что бой состоится в Киеве».
В сентябре 2021 года Усик выиграл бой у Джошуа единогласным решением судей.
Напомним, что пока Джошуа тренируется с чемпионом в крузервейте, Усик проводит отдых с семьей на горнолыжном курорте.