Хирн: «Я обещаю вам, что поединок между Джошуа и Фьюри состоится»

Промоутер считает, что этот бой все еще остается актуальным

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что поединок между его подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) непременно состоится.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я думаю, что бой между Джошуа и Фьюри все еще остается актуальным. Это противостояние, которые люди все еще хотят видеть. Я обещаю вам, что этот поединок состоится. Это произойдет в конце нынешнего или начале следующего года. У меня нет сомнений, что Фьюри и Джошуа встретятся в ринге, потому что это слишком большая битва, чтобы ее не было».

Эдди Хирн намекнул, что реванш Энтони Джошуа против Александра Усика (19-0, 13 КО) пройдет в Великобритании.