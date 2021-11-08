Хирн: «Я считаю, что Джошуа необходимо изменить свое окружение»

Промоутер исключает разрыв отношений британца с тренером Робом Маккракеном

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен полностью поменять свое окружение перед матчем-реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), но при этом исключает разрыв отношений его подопечного с тренером Робом Маккракеном.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я считаю, что Джошуа необходимо изменить свое окружение. Все меня спрашивают: «Кто станет лучшим тренером для Энтони?» Лучшим тренером для Джошуа станет человек, которому он верит. Работая с которым, он будет чувствовать себя комфортно. Его наставник должен усадить его на табуретку в нужный момент и изменить правила боя. Роб Маккракен – его тренер, его наставник, его советник. Так что я считаю, что для него правильным ходом будет, продолжать работать со своим тренером, но при этом изменить все остальное. Он находится в Шеффилде с 18 лет. Поездка в США не заключалась в том, чтобы найти нового тренера. Мы просто хотели изменить обстановку».

Тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) готов тренировать Энтони Джошуа перед реваншем с Александром Усиком.