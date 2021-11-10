Хирн: «Я сейчас только и слышу от Джошуа, как он хочет выйти и отх*рачить Усика»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) высказался о настрое своего подопечного на предстоящий реванш, в котором AJ попытается отобрать свои пояса у Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Хирна портал Independent.

Роберт Маккракен – больше, чем тренер для Джошуа. Он его друг, наставник, советник. Я думаю, что смена обстановки пойдет Джошуа на пользу. Мне кажется, что недавняя поездка в Америку его обновила.

Там не было такого, как в Великобритании, когда его окружала толпа. Я не говорю, что в США люди не знают Энтони, однако в Великобритании он не может гулять. Джошуа везде фотографируют, к тому же он еще и каждому уделяет время. Это может дополнительно его утомлять. Иногда он тратит 1,5 часа, чтобы пофотографироваться, прежде чем пойти на тренировку».