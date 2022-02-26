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Хирн: «Я так и думал, что Усик вернется в Украину»

Промоутер заявил, что конфликт на территории страны не станет препятствием для организации реванша украинца с AJ
Бокс Профессиональный бокс
20:30
Хирн: «Я так и думал, что Усик вернется в Украину»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), в интервью iFL TV заявил, что вооруженный конфликт на территории Украины не станет препятствием для организации реванша его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Усик живет в Украине. Предполагаю, что он там вместе со своей семьей. Я так и думал, что он вернется. Люди интересуются, повлияет ли эта ситуация на бой Канело – Бивол и на Александра Усика. Я не могу сказать, о чем думает Александр Усик, но, как по мне, ответ – нет.

Я предполагаю, что он начнет тренировочный лагерь примерно через четыре недели. Думаю, Дмитрий Бивол начнет тренировочный лагерь в Лос-Анджелесе на этой неделе или в понедельник. Если бы это требовалось от Усика, то он бы поступил так же.

Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют. Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Энтони Джошуа против Александра Усика».

Александр Усик призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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