Хирн: «Я так и думал, что Усик вернется в Украину»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), в интервью iFL TV заявил, что вооруженный конфликт на территории Украины не станет препятствием для организации реванша его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Я предполагаю, что он начнет тренировочный лагерь примерно через четыре недели. Думаю, Дмитрий Бивол начнет тренировочный лагерь в Лос-Анджелесе на этой неделе или в понедельник. Если бы это требовалось от Усика, то он бы поступил так же.

Впрочем, это очень чувствительная тема, и я не могу сказать вам, что делают отдельные личности, чьи страны воюют. Но я не жду, что это как-либо повлияет на бой Энтони Джошуа против Александра Усика».