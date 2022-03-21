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Хирн: «Я верю, что реванш Усика с Джошуа состоится в июне»

Промоутер надеется, что следующим соперником AJ все же станет украинец
Бокс Профессиональный бокс
22:30
Хирн: «Я верю, что реванш Усика с Джошуа состоится в июне»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), в интервью talkSPORT выразил надежду, что следующим соперником его подопечного все же станет обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 KO).

«Состоится ли бой Джошуа против Усика? Я действительно думаю, что да. Я считаю, что этот бой будет следующим, и он состоится в июне».

Эдди Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа для промежуточного боя перед реваншем с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн

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