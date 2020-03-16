Хирн заявил, что Арум не позволит Ломаченко подраться с Хэйни
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой Василия Ломаченко и чемпиона по версии WBC в легком весе Девином Хэйни не состоится из-за Боба Арума.
«Мне нравится бой Хэйни с Линаресом. Боб Арум ясно сказал в интервью, что он не позволит Ломаченко драться с Хэйни на DAZN. Он будет ждать, пока Хэйни не уйдет с DAZN, но у нас нет на это времени. Мы просто хотим устраивать бои и развивать карьеру Девина Хэйни. Я чувствую, что поединок с Линаресом – это определяющий бой, после которого можно будет сказать: «Да, мы на одном уровне с Дэвисом, Лопесом и всеми этими парнями».
Ка ни крути, пока у Девина не было таких поединков. У него был бой с Гамбоа, приближающимся к завершению карьеры. Мне кажется, что Хэйни – лучший легковес в мире, но пока он не начнет драться с соперниками такого калибра, мы не можем с должным авторитетом говорить об этом публично.
Мне нравится поединок с Линаресом. Я думаю, это потрясающий бой. Мы изучим возможность боя с Ломаченко, но я считаю, что Арум четко выразил свою позицию. С большой долей вероятности, вы увидите бой Хэйни против Линареса в мае на DAZN».
Напомним, ранее отец Хэйни заявил, что за бой с его сыном Ломаченко предложили семизначный гонорар.