Хирн заявил, что Арум не позволит Ломаченко подраться с Хэйни

Ломаченко и Арум / Фото: talkSPORT

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой Василия Ломаченко и чемпиона по версии WBC в легком весе Девином Хэйни не состоится из-за Боба Арума.



Ка ни крути, пока у Девина не было таких поединков. У него был бой с Гамбоа, приближающимся к завершению карьеры. Мне кажется, что Хэйни – лучший легковес в мире, но пока он не начнет драться с соперниками такого калибра, мы не можем с должным авторитетом говорить об этом публично.

Мне нравится поединок с Линаресом. Я думаю, это потрясающий бой. Мы изучим возможность боя с Ломаченко, но я считаю, что Арум четко выразил свою позицию. С большой долей вероятности, вы увидите бой Хэйни против Линареса в мае на DAZN».