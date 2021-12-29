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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Хирн заявил, что у Камбососа один вариант – бой с Девином Хэйни

О Василии Ломаченко промоутер даже не упомянул
Бокс Профессиональный бокс
09:17
Хирн заявил, что у Камбососа один вариант – бой с Девином Хэйни
Фото: talkSPORT

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) должен стать Девин Хэйни (27-0, 15 КО).

Все из-за «каши», которую заварили в WBC. Дело в том, что Камбосос владеет поясом WBC Franchise, в то время как обычный титул находит в руках Хэйни. Хирн отдает должное Камбососу, но абсолютным чемпионом мира его не считает. По мнению промоутера, этот статус австралиец должен завоевать в поединке с Хэйни:

«Для Хэйни сейчас существует только один бой – против Камбососа. Точно так же и для Камбососа есть только поединок против Хэйни. И тому есть только один аргумент, но он абсолютный. Кто сейчас является абсолютом? Отвечу голосом Санта Клауса (входит в роль): «Хо-хо-хо, Камбосос не может быть абсолютом, так как Хэйни — чемпион WBC».

А теперь без шуток. Камбосос – красава, спору нет. Он имеет право говорить о своем величии, так как заслужил это. Но называть себя абсолютом не может. Для этого ему нужно сперва побить Хэйни. Мы не против с Девином отправиться на бой в Австралию. Так что Камбосос может и вовсе написать величайшую австралийскую боксерскую легенду. Это еще и величайший подарок болельщикам на Рождество – бой Камбососа и Хэйни в апреле-мае 2022 года в Австралии».


Напомним, украинец Василий Ломаченко готов полететь в Австралию ради боя против Камбососа.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Эдди Хирн Джордж Камбосос Девин Хэйни

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