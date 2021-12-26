Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Хитров: «Джошуа – самый легкий соперник для Усатого»
Суперсредневес не видит в Джошуа ничего особенного
26 декабря 23:05
Джошуа и Усик / Фото: Getty Images
Суперсредневес Евгений Хитров (20-2, 17 KO) уверен в победе Александра Усика (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Верил ли ты в Усика в бою с Энтони Джошуа?
Я говорил с самого начала, что Джошуа – самый легкий соперник для Усатого. И это я говорил всегда, я это не скрываю. Я и сейчас говорю, что в реванше Усатый опять у него выиграет.
Как?
Потому что Джошуа – обычный классический боксер. У него нет такого боксерского интеллекта, который есть у Усатого. У Усатого сумасшедший боксерский интеллект. Он держит себя в идеальной форме, у него сумасшедший боксерский интеллект. А Джошуа – это среднестатистический тяжеловес. Благодаря тому, что он с Хирном… И Хирн его провел всеми путями так, чтобы он завоевал 3 титула. То Усатый его сводил в детский садик, я тебе так скажу.
Джошуа накануне реванша решил обратиться к истокам Усика – тренируется с чемпионом крузервейта.
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