Хитров вернется на ринг 18 марта в рамках шоу Ring City
Хитров: «Фьюри – тот же самый Усик, такой же красава, только тяжелее»
Украинский средневес – о противостоянии лидера хэвивейта с Джошуа
07 января 17:00
Евгений Хитров / Фото - FacebookИзвестный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) в прямом эфире в Instagram высказался о поединке обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) с экс-чемпионом в хэвивейте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Верил ли ты в Усика в бою с Энтони Джошуа?
«Я говорил с самого начала, что Джошуа – самый легкий соперник для Усика. Я это говорил всегда и этого не скрываю. Я и сейчас говорю, что в реванше он опять выиграет».
Как?
«Потому что Джошуа – обычный классический боксер. У него нет такого боксерского интеллекта, который есть у Усика. У него сумасшедший боксерский интеллект. Он держит себя в идеальной форме».
«Джошуа – это среднестатистический тяжеловес. Эдди Хирн его провел всеми путями так, чтобы он завоевал 3 титула».
«Усик сводил Джошуа в детский садик. Он и в реванше выиграет. Поэтому они пытаются пропетлять, чтобы не боксировать сразу в реванше, чтобы Усик сначала отбоксировал с Фьюри».
«Вот Фьюри – это самый опасный вообще. Он – тот же самый Усик, такой же красава, только тяжелее. Вот в чем проблема. Поэтому это будет самый интересный бой века. Я за последние десять лет не помню такого боя».
Напомним, в сентябре Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей.
Джошуа уже готовится к реваншу с Усиком.
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