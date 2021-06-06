Хижняк добыл для Украины четвертую путевку на Олимпийские Игры-2020 в Токио

Украинец в третьем бою на квалификационном турнире добыл победу над шведом Чартои

Александр Хижняк / Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Александр Хижняк в весовой категории до 75 кг добыл четвертую путевку в Токио на Олимпийские Игры-2020 на лицензионном турнире в Париже, Франция.



Украинец в 1/16 разобрался с представителем Азербайджана, в 1/8 одолел британца, а в четвертьфинале победил шведа Адама Чартои.

Напомним, что ранее Анна Лысенко и Ярослав Харциз также добыли лицензию на ОИ-2020.