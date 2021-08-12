Хижняк: «За тот уровень бокса, который я показал – хочу поблагодарить моего отца»
Хижняк: «Если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, будем подыматься в весе»
Украинец допускает, что может продолжить выступать в любителях
19:49
Александр Хижняк / фото - Getty Images
Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о том, в каком весе будет продолжать выступления.
«Сейчас все будет меняться, будет не 8, а 6 весовых категорий. Если останется дивизион до 75 кг, то я останусь в нем. Если нет, то, если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, конечно, будем менять, подниматься выше. А так, планируем оставаться в этом весе, мне комфортно в нем».
Полное интервью с Александром Хижняком.
Напомним, ранее Хижняк рассказал о влиянии климата на участие в Олимпийских играх в Токио.
Комментарии 0