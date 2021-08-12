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Хижняк: «Если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, будем подыматься в весе»

Украинец допускает, что может продолжить выступать в любителях

Бокс Аматорский бокс
19:49
Хижняк: «Если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, будем подыматься в весе»
Александр Хижняк / фото - Getty Images

Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о том, в каком весе будет продолжать выступления.

«Сейчас все будет меняться, будет не 8, а 6 весовых категорий. Если останется дивизион до 75 кг, то я останусь в нем. Если нет, то, если мы примем решение продолжать подготовку к Олимпиаде, конечно, будем менять, подниматься выше. А так, планируем оставаться в этом весе, мне комфортно в нем».

Полное интервью с Александром Хижняком.

Напомним, ранее Хижняк рассказал о влиянии климата на участие в Олимпийских играх в Токио.

Карен Агабекян
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Александр Хижняк

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