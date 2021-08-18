Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Хижняк и его команда получили награды из рук Зеленского
Александра отметили за серебро Олимпийских игр в Токио-2020
09:48
Лоивский, Хижняк-старший, Заленский и Хижняк-младший / Фото: ФБУ
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк, его отец-тренер Александр Хижняк-старший
и главный тренер сборной Леонид Лоивский
получили награды из рук президента Украины Владимира Зеленского.
Хижняк получил медаль «За заслуги» I ступени, Хижняк-старший – II степени, Лоивский – III ступени.
Напомним, Хижняк остается в любительском боксе до Олимпийских игр-2024 в Париже.
Комментарии 0