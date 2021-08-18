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Хижняк и его команда получили награды из рук Зеленского

Александра отметили за серебро Олимпийских игр в Токио-2020

Бокс Профессиональный бокс
09:48
Хижняк и его команда получили награды из рук Зеленского
Лоивский, Хижняк-старший, Заленский и Хижняк-младший / Фото: ФБУ

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк, его отец-тренер Александр Хижняк-старший и главный тренер сборной Леонид Лоивский получили награды из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Хижняк получил медаль «За заслуги» I ступени, Хижняк-старший – II степени, Лоивский – III ступени.

Напомним, Хижняк остается в любительском боксе до Олимпийских игр-2024 в Париже.

Карен Агабекян
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Леонид Лоивский Александр Хижняк

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