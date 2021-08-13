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Хижняк хочет золото Олимпиады, но все ждут его в профи. Так зачем выбирать, если можно совместить?

В Токио выступало 43 профессионала
Бокс Аматорский бокс
18:14
Хижняк хочет золото Олимпиады, но все ждут его в профи. Так зачем выбирать, если можно совместить? Мнение
Александр Хижняк / Фото - by Buda Mendes/Getty Images

Серебро Олимпийских игр – это огромное достижение. Большущее. Ни при каких обстоятельствах нельзя его приуменьшать. Но он хотел именно золото – Александр Хижняк этого не скрывает:

«Скажу честно, хотели более высокого результата, шли за золотом, шли до последнего».

У многих была уверенность – Хижняк, чемпион Европы, Европейских игр и мира, поедет в Токио, завоюет золото и перейдет в профессионалы. Победить не получилось, а поэтому и вторая часть этого предположения оказалась под вопросом.

Ни у Хижняка-младшего, ни у его отца Хижняка-старшего пока нет четкого ответа. Но у большинства складывается впечатление, что они все же склоняются к любительскому варианту – продолжить карьеру в аматорах и все же выиграть золото Игр:

«Париж? Да, думали. Мы еще вернемся с олимпийской медалью. Ждать ли нас с золотом? Да, все еще будет впереди. Сейчас два месяца отдыха, а потом начнем потихоньку восстанавливаться и будем принимать решение, когда нам уже начинать тренировочный процесс».

Тренер вроде как и сказал, что окончательного решения нет, но, с другой стороны, дал понять чего именно им хочется.

Сейчас Александру 26 лет. Цикл перед Парижем будет короче обычного – три года, поэтому в 29 Хижняк уже вернется с Олимпиады.

Но стоит ли терять эти годы?

Для начала то, что, как мне кажется, является главным перевесом любительского бокса над профессиональным. Любители – это о спорте, а не о бизнесе.

Здесь лучший будет драться с лучшим. Здесь есть четкие, понятные правила – отбора, посева, продвижения по турнирной сетке. Здесь не нужно бить каких-то мешков, чтобы выйти на действительно высокий уровень. Здесь нет необходимости надеяться на менеджеров, промоутеров, трансляторов – все в твоих руках (со сноской на судей, конечно).

В профессионалах всего этого нет.

В профессионалах есть деньги, узнаваемость, слава. Вопрос только в том, насколько самому Хижняку это нужно. Алина Шатерникова, если что, дала ответ – для него главное золото, золото Олимпиады.

Правда, в любителях все же есть свои проблемы. И это мы не о судьях, они есть везде. Это мы о весе. Во-первых, не факт, что категория Хижняка вообще останется на Игры в Париже. Во-вторых, вес в любителях и профи – это две разные истории:

«Тяжело держать себя постоянно в форме. И вес важно держать. Чтобы есть – нужно тренироваться. А чтобы хорошо тренироваться – нужно хорошо есть».

В любителях нужно следить за килограммами на протяжении всего турнира. В профессионалах, обобщая, – лишь за день до боя. Разница очевидна.

Большое интервью Хижняка. О судьях, переходе в профи и тактике на финал Олимпиады в Токио

Но сейчас вопрос не в этом. А в том, насколько возможен ход конем. Возможно ли вообще, чтобы Хижняк начал профессиональную карьеру, но продолжил выступать в любителях, дошел до столь желанного золота Олимпиады?

Если есть случаи, когда людям удавалось стать депутатом ВРУ и взять золото Олимпиады, то почему ситуация Хижняка нереальна.

Она была таковой до 2016 года. Но в Рио-де-Жанейро профессионалов пустили на Игры. В Бразилию их приехало всего три, в Японию – уже 43. Количество стало заметно больше, не так ли?

В начале профессиональной карьеры боксеры обычно дерутся с далеко не самой элитной оппозицией. Чаще всего им в соперники достаются проходные парни – так набивается рекорд, повышается рейтинг.

Интересно, реально ли это продвижение совмещать с любительским боксом. Возможно ли раз на два-три месяца проводить профессиональные бои, а остальное время продолжать готовиться к Парижу?

В Токио большинство участников-профессионалов попросту решили не ждать лишний год, воспользовались возможностью и дебютировали в профи, пока ждали перенесенных Игр. Из тех 43 профессионалов 23 провело меньше трех боев вне любительского ринга, только у шести таких поединков насобиралось больше четырех, больше девяти не было ни у одного из мужчин.

Помните того филиппинца, которого Хижняк побил в полуфинале? Непростой выдался бой. Так вот, этот Эумир Марсиаль тоже ведь профессионал, он на контракте у промоутерской компании Мэнни Пакьяо. И ехал в Токио за золотом – подобных медалей у Филиппин еще не было никогда. И это мы сейчас не только о боксе, а о всех видах спорта в целом. Вот, что в Associated Press написали о Марсиале:

«Он хотел начать прибыльную профессиональную карьеру, но так же хотел осуществить мечту всей жизни – завоевать олимпийское золото. Это мечту привел ему отец. Благодаря новым правилам он сумел взяться за осуществление обоих желаний».

То есть, рабочая история. Вот только этот филипинец дебютировал в профи всего за семь месяцев до Олимпиады. Здесь же мы говорим о трех годах.

Ну и еще один пример. Австралийский супертяж Джастин Гуни тоже хотел ухватиться за шанс и в профи дебютировать, и на Олимпиаду поехать. Он успел провести пять поединков в профессионалах, даже завоевал статус чемпиона Австралии.

Но.

В Японию так и не поехал. На предыдущем чемпионате мира Гуни стал бронзовым призером, должен был отправиться на Игры в статусе одного из претендентов на пьедестал.

Вот только во время спаррингов повредил обе руки, а в последнем бою, 16 июня, усугубил травму и, в итоге, был вынужден пропустить Игры. Такая вот история.

Никто не сможет сказать как правильно, а как нет. Никто не в праве считать, что знает, как лучше поступить Хижняку. Очевидно, что это будет только его с отцом решение. Но многие украинские любители бокса видят пример.

Василий Ломаченко захотел исполнить мечту, войти в историю украинского бокса и стать первым, а возможно и единственным, двукратным чемпионом Олимпиады. Но потратил на это четыре дополнительных года.

В профессионалах у него уникальная карьера – чемпионский пояс уже в третьем поединке, он рекордно быстро собрал у себя пояса в трех разных дивизионах.

Но все задаются вопросом – а чего он бы достиг, на какую высоту смог бы подняться, если бы у него было в запасе еще четыре года?

Точного ответа никто не даст, но все уверены – он мог бы стать в один ряд с Мейвезером, Пакьяо и другими звездами современности, будущими легендами. Лишь будь у него на это больше времени. Уникальным ведь он считался и в 2012 году.

Ну а теперь ждем какое решение примет Хижняк. Пишите в комментариях – насколько реально было бы совмещать любительскую и начало профессиональной карьеры.

Сергей Лукьяненко
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Александр Хижняк

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