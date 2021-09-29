Хижняк признан лучшим боксером мира в 2021 году

Отец Александра стал лучшим тренером

Фото: EPA

Украинец Александр Хижняк признан лучшим боксером-любителем мира в 2021 году по версии Международной ассоциации бокса (AIBA).

Сильнейшим тренером признан отец и наставник боксера Александр Хижняк-старший.

В 2021 году Хижняк завоевал серебро Олимпийских игр-2020 в Токио, сенсационно проиграв в финале. До этого поражения победная серия украинца насчитывала 62 поединка.

Напомним, известный украинский промоутер Александр Красюк считает, что Хижняку пора переходить в профессионалы и даже предложил ему контракт. Однако боксер, судя по всему, все же решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл.