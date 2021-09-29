Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Хижняк признан лучшим боксером мира в 2021 году
Отец Александра стал лучшим тренером
29 сентября 21:52
Фото: EPA
Украинец Александр Хижняк признан лучшим боксером-любителем мира в 2021 году по версии Международной ассоциации бокса (AIBA).
Сильнейшим тренером признан отец и наставник боксера Александр Хижняк-старший.
В 2021 году Хижняк завоевал серебро Олимпийских игр-2020 в Токио, сенсационно проиграв в финале. До этого поражения победная серия украинца насчитывала 62 поединка.
Напомним, известный украинский промоутер Александр Красюк считает, что Хижняку пора переходить в профессионалы и даже предложил ему контракт. Однако боксер, судя по всему, все же решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл.
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