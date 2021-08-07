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Хижняк: «Наверное, нужно еще раз пройти этот путь»

Украинский боксер – о неожиданном поражении на Олимпийских играх в Токио

Olympics Токио-2020
11:18
Хижняк: «Наверное, нужно еще раз пройти этот путь»
Александр Хижняк / Фото - gettyimages
Титулованный украинский боксер Александр Хижняк в эфире «UA:Перший» поделился эмоциями после поражения в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 75 кг.

«Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, потому что во многих поединках считают до 9, и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать. Случилось так, как случилось, на все воля Бога. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь».


Напомним, Хижняк в 3-м раунде финального поединка на Олимпийских играх-2020 оказался в нокауте от неожиданного удара бразильца Эберта Соузы. Таким образом, Александр стал обладателем серебряной медали Токио-2020.
Владимир Кириченко
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Александр Хижняк сборная Украины (бокс)

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