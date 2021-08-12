Хижняк о переходе в профессионалы: «Вам все станет известно в ближайшее время»

Александр Хижняк / фото - Reuters

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о возможном переходе в профессионалы.



Наверное, это и к лучшему, потому что к этим соревнованиям мы подошли еще более опытными. Мы проанализировали, почему нам это не удалось с первого раза. На основании этих выводов нам удалось хорошо подготовиться к этой Олимпиаде.

Сейчас хочется восстановиться, побыть дома, побыть с семьей, отдохнуть. А потом уже принять решение о том, что делать дальше.

На данный момент я боксер национальной сборной Украины. Я этим горжусь. Те эмоции, которые я испытал на Олимпийских играх, они того достойны. Я счастлив, что раньше не перешел в профессионалы, потому что было много предложений. Но мы с моим отцом приняли решение остаться на этот цикл в Токио, готовиться и не идти в профи.

Сейчас мы будем думать. Но на данный момент я не могу сказать точно. Многие писали «Хижняк переходит в профессионалы» или «Хижняк будет готовиться к следующей Олимпиаде» – сейчас мы отдохнем, а потом уже будем работать. Я с уверенностью могу сказать, что вам все станет известно в ближайшее время.

Хочется побыть со своей семьей. Мы уже долго оттягивали – жениться хочется. А потом отдохнуть и продолжить тренировки, подготовку к соревнованиям. Хочется приносить людям удовольствие».