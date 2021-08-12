Хижняк о Токио: «Климатические условия, временной пояс – это тоже очень серьезно влияло»

Александр Хижняк / Фото: getty images

Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о том, как акклиматизация мешала на Олимпийских играх-2020 в Токио.



Климатические условия, временной пояс – это тоже очень серьезно влияло. Было очень жарко в Японии, шесть часов разницы. Нужно было постоянно тренироваться, держать себя в форме. Олимпийские игры – это очень тяжелые соревнования. Бокс – это один из видов спорта, который стартует еще в начале Олимпиады, а финальные бои проходят в последний день. То есть, боксеры заканчивают Игры.

Тяжело держать себя постоянно в форме. И вес важно держать. Чтобы есть – нужно тренироваться. А чтобы хорошо тренироваться – нужно хорошо есть. Это так взаимосвязано, все базируется на мелких деталях. И из них выплывает финальный результат.

Было тяжело пройти этот путь: и болели, и лечились, и тренировались, и вес держали, и адаптировались – много всего было. Самое сложное было пройти это все. Соревнования шли очень долго, почти месяц».