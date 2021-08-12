Хижняк о Токио: «Климатические условия, временной пояс – это тоже очень серьезно влияло»
Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о том, как акклиматизация мешала на Олимпийских играх-2020 в Токио.
«Сложнее всего было пройти этот путь. У нас было много препятствий. Было много травм. Даже на этих соревнованиях не обошлось без болезни: и черяки были, и сыпь – то, что некоторое время не давало нормально готовиться к соревнованиям.
Климатические условия, временной пояс – это тоже очень серьезно влияло. Было очень жарко в Японии, шесть часов разницы. Нужно было постоянно тренироваться, держать себя в форме. Олимпийские игры – это очень тяжелые соревнования. Бокс – это один из видов спорта, который стартует еще в начале Олимпиады, а финальные бои проходят в последний день. То есть, боксеры заканчивают Игры.
Тяжело держать себя постоянно в форме. И вес важно держать. Чтобы есть – нужно тренироваться. А чтобы хорошо тренироваться – нужно хорошо есть. Это так взаимосвязано, все базируется на мелких деталях. И из них выплывает финальный результат.
Было тяжело пройти этот путь: и болели, и лечились, и тренировались, и вес держали, и адаптировались – много всего было. Самое сложное было пройти это все. Соревнования шли очень долго, почти месяц».
Полное интервью с Александром Хижняком.
Напомним, Хижняк также рассказал, кто является творцом его медали в Токио-2020.
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