Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Александр Хижняк определился со своим будущим
Серебряный призер Токио-2020 хочет вновь пройти путь за золотой медалью Олимпиады
12:04
Александр Хижняк / Фото: НОК Украины
Вице-чемпион Токио-2020 Александр Хижняк в интервью телеканалу «Дом» рассказал, где планирует продолжить свою карьеру:
Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Пройти определенные испытания и победить на Олимпиаде-2024. На все воля Божья.
Но мы планируем пройти еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину.
Напомним, что генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк предлагает средневесу шикарные условия и просит не повторять ошибок Дениса Беринчика (15-0, 9 KO)
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