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Александр Хижняк определился со своим будущим

Серебряный призер Токио-2020 хочет вновь пройти путь за золотой медалью Олимпиады
Бокс Профессиональный бокс
12:04
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк / Фото: НОК Украины

Вице-чемпион Токио-2020 Александр Хижняк в интервью телеканалу «Дом» рассказал, где планирует продолжить свою карьеру:

Все меня поддерживают и желают мне завоевать золотую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже. Конечно, это дает большой толчок, чтобы продолжить путь, остаться в олимпийском боксе. Пройти определенные испытания и победить на Олимпиаде-2024. На все воля Божья.

Но мы планируем пройти еще один олимпийский цикл, чтобы привезти золото в Украину.

Напомним, что генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк предлагает средневесу шикарные условия и просит не повторять ошибок Дениса Беринчика (15-0, 9 KO)

Олег Шумейко-младший
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Александр Хижняк

Комментарии 1

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17 августа 2021г. 13:14
Вообще-то , как бы смысл в чем? Хотя может принял решении вообще не переходить в профи , такие случаи уже были , когда призеры олимпиады так и заканчивали карьеру в любительском боксе , в любом случае удачи ему...
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