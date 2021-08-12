Хижняк: «Решение судьи для меня до сих пор остается непонятным»
Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua, что не понимает решение рефери в финале Токио-2020, поскольку мог продолжать поединок.
«Конечно, наш вид спорта таков, что тяжело спрогнозировать финальный результат и сказать кто из боксеров победит. Так сложилось, что в третьем раунде залетел удар, которого я не видел. Но я быстро восстановился после него.
Решение судьи для меня до сих пор остается непонятным. Конечно я с ним не согласен. Я был готов, я с уверенностью могу сказать, что, как по мне, решение судьи было принято слишком быстро.
Я хотел и мог продолжать бой. Если бы нам дали завершить этот бой, то, уверен, победа была бы за нами. Но, к счастью, нам удалось взять медаль. Благодарю всех, всю нашу команду.
Для меня это праздник. Это праздник для всей моей семьи. Мы очень много работали, много трудились».
Полное интервью с Александром Хижняком.
Напомним, ранее Хижняк рассказал о влиянии климата на участие в Олимпийских играх в Токио.
Комментарии 0