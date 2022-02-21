Хижняк: «Хотел выступить на чемпионате мира»
Хижняк с победы стартовал на турнире Strandzha Cup в Болгарии
Также виктории одержали Белостоцкий, Гаврилюк и Мартон
08:22
Александр Хижняк / Фото - ФБУСеребряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк выиграл стартовый поединок на международном турнире Strandzha Cup, который традиционно проходит в Софии (Болгария).
Украинец в дебютном бою встретился с казахстанцем Диасом Молжигитовым. Единогласным решением судей Хижняк одержал победу со счетом 5:0 (26:30, 27:30, 27:30, 26:30, 25:30).
Также в следующий раунд турнира вышли и другие представители сборной Украины: Ростислав Белостоцкий, Вячеслав Гаврилюк и Роберт Мартон.
Ранее стали известны победители чемпионата Украины по боксу U-22.
Комментарии 0