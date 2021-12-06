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Хижняк: «Серебро Олимпиады-2020 еще больше стимулирует меня пройти путь к золоту»

Боксер отметил положительные аспекты после возвращения в Украину
Бокс Аматорский бокс
14:59
Хижняк: «Серебро Олимпиады-2020 еще больше стимулирует меня пройти путь к золоту»
Алексндр Хижняк / Фото: НОК Украины

Обладатель серебра Олимпиады-2020 Александр Хижняк в интервью на Youtube канале НОК Украины заявил, что у него остались огромные амбиции стать олимпийским чемпионом:

Я старался выполнять те задания, которые мы с отцом отрабатывали на тренировках, на олимпийской базе. Я пытался делать все по плану и идти к победе. Но результат оказался другим. Конечно, для нас это тоже большое достижение. Но можно сказать, что серебряная медаль меня еще больше стимулировала остаться на еще один олимпийский цикл. Еще раз пройти этот путь и попытаться заслужить эту золотую медаль. В другой стране и в иное время.

Жизнь изменилась к лучшему. Нельзя не зацепить финансовый вопрос – обещанные государством премиальные нам выплатили через неделю. Приятно было и получить от Федерации бокса Украины автомобиль – для меня это очень важный подарок. И узнавать стали чаще. Я думаю, что и до этого обо мне знали, но после Олимпиады стало в разы больше случаев. Я не думал, что Олимпийские игры смотрело так много людей.

Также Хижняк вспомнил о неприятном поражении в финале Игр в Токио.

Олег Шумейко-младший
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Александр Хижняк

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