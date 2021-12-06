Хижняк: «Серебро Олимпиады-2020 еще больше стимулирует меня пройти путь к золоту»

Алексндр Хижняк / Фото: НОК Украины

Обладатель серебра Олимпиады-2020 Александр Хижняк в интервью на Youtube канале НОК Украины заявил, что у него остались огромные амбиции стать олимпийским чемпионом:



Жизнь изменилась к лучшему. Нельзя не зацепить финансовый вопрос – обещанные государством премиальные нам выплатили через неделю. Приятно было и получить от Федерации бокса Украины автомобиль – для меня это очень важный подарок. И узнавать стали чаще. Я думаю, что и до этого обо мне знали, но после Олимпиады стало в разы больше случаев. Я не думал, что Олимпийские игры смотрело так много людей.