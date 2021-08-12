Хижняк: «За тот уровень бокса, который я показал – хочу поблагодарить моего отца»

Александр признался, что доволен показанным боксом в Токио-2020





Александр Хижняк / Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua о влиянии своего отца на выступление в Токио-2020.



«За тот уровень бокса, который я показал – хочу поблагодарить моего отца, который прошел со мной весь этот путь, поблагодарить Леонида Николаевича Лоивского, главного тренера сборной. Всем, кто нас поддерживал, всем благодарен. Мы рады этой медали. Я доволен тем боксом, который нам удалось показать. Я чувствовал себя хорошо. Даже в последнем бою тем уровнем бокса, который я показал, я и вся моя команда довольны».

Полная версия интервью с Хижняком.

Напомним, Хижняк пока не знает, будет ли он переходить в профессиональный бокс.