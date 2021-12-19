Тренер Беринчика прокомментировал победу Дениса над Чаниевым
Хочет натравить украинцев друг на друга? Редкач предложил провести бой Беринчик – Ломаченко
Также эпатажный боксер поздравил Дениса с заслуженной победой
19:09
Фото: Instagram Беринчика
Украинский боксер Иван Редкач в своем Instagram поздравил Дениса Беринчика (16-0, 9 KO) с победой над Исой Чаниевым (15-3, 11 KO) и предложил ему потенциального топ-соперника:
Без каких-либо сомнений. С победой тебя, дружище.
Кто бы хотел увидеть бой Ломаченко vs Беринчик NEXT?
Напомним, что Беринчик после последнего боя ворвался в топ-20 лучших легковесов.