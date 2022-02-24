«Хочу, но боюсь». Усик рассказал о последней несбывшейся мечте

Страшно, так еще и травмоопасно

Фото: Instagram

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Behind The Gloves рассказал, что еще хочет в жизни попробовать.



Абсолютный чемпион в крузервейте, объединенный в супертяжелом весе, футболист, неплохо танцуешь. Есть еще какие-то мечты?

С парашюта хочу прыгнуть, но боюсь.

Усик поговорил об организации реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в Украине и предложил британцу свои услуги в качестве тренера.