Усик объяснил, почему он хочет драться за «абсолюта» с Фьюри
«Хочу, но боюсь». Усик рассказал о последней несбывшейся мечте
Страшно, так еще и травмоопасно
10:17
Фото: Instagram
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью Behind The Gloves рассказал, что еще хочет в жизни попробовать.
Абсолютный чемпион в крузервейте, объединенный в супертяжелом весе, футболист, неплохо танцуешь. Есть еще какие-то мечты?
С парашюта хочу прыгнуть, но боюсь.
Усик поговорил об организации реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в Украине и предложил британцу свои услуги в качестве тренера.
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