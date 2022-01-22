«Хочу показать всем, что бокс – это круто». Бетербиев хочет бой по правилам ММА

Артур Бетербиев / фото - Getty Images

Непобежденный чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью Бокс TV заявил, что был бы рад попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Я бы взял года полтора на подготовку, и если все сходится, если бы мне все разрешили, то было бы круто так организовать. Я бы хотел им показать, что бокс – это круто (смеется). Джиу-джитсу, борьба, все-все-все (остальное) – они же всем этим владеют неплохо. А я боксом типа только занимаюсь, из бокса пришел в ММА. Это интересно мне было бы».