Бетербиев: «У нас с Ковалевым типо есть история. Которую он сочинил»
«Хочу показать всем, что бокс – это круто». Бетербиев хочет бой по правилам ММА
Непобежденный чемпион WBC и IBF не против выступить в UFC
14:32
Артур Бетербиев / фото - Getty Images
Непобежденный чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) в интервью Бокс TV заявил, что был бы рад попробовать свои силы в смешанных единоборствах.
«У меня есть пояса чемпионские по боксу, и там кто-то у них чемпион. Но именно по правилам UFC.
Я бы взял года полтора на подготовку, и если все сходится, если бы мне все разрешили, то было бы круто так организовать. Я бы хотел им показать, что бокс – это круто (смеется). Джиу-джитсу, борьба, все-все-все (остальное) – они же всем этим владеют неплохо. А я боксом типа только занимаюсь, из бокса пришел в ММА. Это интересно мне было бы».
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