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Холифилд назвал сроки, в течение которых он набрал нужную форму

Легендарный американец 11 сентября вновь выйдет на ринг
Бокс Профессиональный бокс
9 сентября 21:45
Холифилд назвал сроки, в течение которых он набрал нужную форму
Эвандер Холифилд / Фото - cbssports
Экс-абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) рассказал о том, сколько ему потребовалось времени, чтобы вернуться на ринг. 

Цитирует легендарного американца BadLeftHook.

«Не то чтобы я действительно скучал, просто есть факт в том, что мы с Тайсоном планировали что-то делать, и люди говорили: «Что бы случилось, если бы эти двое парней...», а потом предложили столько денег. Я начал набирать форму, мне потребовалось много времени, чтобы прийти в тонус. И я думаю, что выгляжу здесь хорошо, но мне потребовалось два года, чтобы прийти в форму».


Напомним, 11 сентября Холифилд проведет поединок против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта

Трансляция боя Холифилд – Белфорт.

Владимир Кириченко
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