58-летний Холифилд показал свою форму накануне возвращения в ринг
Холифилд назвал сроки, в течение которых он набрал нужную форму
Легендарный американец 11 сентября вновь выйдет на ринг
9 сентября 21:45
Эвандер Холифилд / Фото - cbssportsЭкс-абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) рассказал о том, сколько ему потребовалось времени, чтобы вернуться на ринг.
Цитирует легендарного американца BadLeftHook.
«Не то чтобы я действительно скучал, просто есть факт в том, что мы с Тайсоном планировали что-то делать, и люди говорили: «Что бы случилось, если бы эти двое парней...», а потом предложили столько денег. Я начал набирать форму, мне потребовалось много времени, чтобы прийти в тонус. И я думаю, что выгляжу здесь хорошо, но мне потребовалось два года, чтобы прийти в форму».
Напомним, 11 сентября Холифилд проведет поединок против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта.
Трансляция боя Холифилд – Белфорт.