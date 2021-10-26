Холифилд подобрал лучшего тренера для Джошуа накануне реванша с Усиком

Но Эвандер заверил, что просто факт смены наставника ничего нового не принесет

Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Легендарный боксер Эвандер Холифилд поделился мнением о метаниях супертяжа Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в попытках найти нового тренера накануне реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO).



Из тренеров, к которым обращался Джошуа, я знаю лично только Ронни Шилдса. Он тренировал меня, а его обучали многие специалисты постарше. Возможно, это самый лучший вариант. Какой самый полезный навык Шилдс может дать Джошуа? Это зависит от того, что ищет Энтони. Я этого не знаю. Некоторые вещи исходят от самих бойцов. Например, уверенность. Я не думаю, что кто-то может сделать тебя жестким. Если ты будешь слушать тренера, то ты можешь стать жестким, но никто не сделает тебя таким.

Промоутер AJ ушел от ответа на вопрос о новом наставнике для своего подопечного.