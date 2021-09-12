Холифилд пожаловался, что рефери слишком рано завершил бой с Белфортом

Также Эвандер признался, что не ожидал такой мощи от соперника





Эвандер Холифилд / Фото: Triller

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель пояса в супертяжелом дивизионе Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) в эфире трансляции на Triller высказался о своем досрочном поражении в поединке с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (1-0, 1 КО).



«Этот парень оказался сильным. Я не был потрясен и не пропустил удар, способный меня сильно потрясти. Белфорт бил сильно, он нанес удар, и я упал. Это грустно, но уже ничего не поделаешь. Я думаю, что это была плохая остановка от рефери. Ему не следовало заканчивать поединок так рано. Этот парень прессинговал меня, он был мощным. Возможно, у Белфорта есть будущее в боксе. Но дело в том, что я не смог восстановиться и двигаться по рингу, как раньше. Я позволил ему подойти слишком близко».

Напомним, Холифилд проиграл Белфорту техническим нокаутом в первом раунде.