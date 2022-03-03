Холифилд сомневается, что Фьюри способен нанести ущерб Усику

Легенда крузервейта и супертяжелого веса Эвандер Холифилд поделился мнением о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Как по мне, Усик доставит Фьюри проблем. Тайсону нужно избавиться от мысли, что он более крупный боксер, ведь буквально все знают, что бойцы поменьше дерутся в разы лучше, они сильнее обучены и быстрее, чем те, кто крупнее их. У больших парней есть нокаутирующий удар! Если они поймают тебя, то могут нанести серьезный ущерб!

Но способен ли Тайсон Фьюри потрясти Усика? Ведь штука заключается в том, что хоть Тайсон Фьюри и сносный панчер, он не обладает тяжелым ударом, и в любом случае он не будет быстрее Усика.