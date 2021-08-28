Холифилд сообщил об отмене своего боя: «Я обещаю болельщикам, что хотя бы еще раз выйду в ринг»

Американец пока не готов повесить перчатки на гвоздь

Эвандер Холифилд / фото - si.com Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд сообщил, что у него сорвался бой. Впрочем, 58-летний ветеран заверил, что все равно собирается еще как минимум раз выйти в ринг. «Я месяцами усердно тренировался, но похоже, что произошла очередная отмена боя. Это не помешает моей решимости и планам Бога для меня. Неважно, с кем я буду драться и кто будет моим промоутером в будущем. Я обещаю своим болельщикам, что хотя бы еще раз выйду в ринг, перед тем как навсегда повешу свои перчатки на гвоздь. Я благодарен своих фанатам за то, что всегда были рядом, несмотря ни на что. Пусть хранит вас Бог». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield) В Атланте Эвандеру Холифилду торжественно открыли памятник.

Рене Тер Велде