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Холифилду открыли огромный памятник в США
Экс-чемпион мира лично присутствовал на церемонии
20:36
Эвандер Холифилд / фото - The Sun
В Атланте, США, торжественно открыли памятник экс-чемпиону мира Эвандеру Холифилду. 58-летний американец лично присутствовал на церемонии, о чем сообщил в своем Instagram.
«Открытие моей статуи, вчера в центре Атланты».
Ветеран должен вернуться в ринг боем против Кевина МакБрайда в августе.
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