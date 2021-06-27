Холифилду открыли огромный памятник в США

Экс-чемпион мира лично присутствовал на церемонии

Эвандер Холифилд / фото - The Sun

В Атланте, США, торжественно открыли памятник экс-чемпиону мира Эвандеру Холифилду. 58-летний американец лично присутствовал на церемонии, о чем сообщил в своем Instagram.

«Открытие моей статуи, вчера в центре Атланты».

Ветеран должен вернуться в ринг боем против Кевина МакБрайда в августе.